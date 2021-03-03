شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تحبط عملية انتحارية وتفكك شبكة إرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الجزائري، الأربعاء، عن إحباط عملية إرهابية انتحارية في العاصمة، بقنبلة تقليدية بعد تفكيك خلية إرهابية وسط البلاد. وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أنه في إطار مكافحة الإرهاب: «بفضل استغلال المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية لوزارة الدفاع خلال هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة مكونة من 3 عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط في جبال تيبازة». وأضافت: إن «التحقيقات مع أحد الموقوفين بينت أنه نقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس في الجزائر العاصمة». وكشفت الوزارة أن هذه القنبلة كانت «موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة، وحُدّد مكانها وتفكيكها، يوم الثلاثاء، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الوطني الشعبي».

وفي سياق متصل، كشف بيان آخر للوزارة، توقيف مفرزة (وحدة مسلحة) تابعة للجيش، الإرهابي المدعو عقباوي عبدي المكنى عبدي ولد بركة، بمنطقة برج باجي مختار التابعة لولاية تمنراست في الناحية العسكرية السادسة الحدودية مع مالي. كما كشفت «الدفاع الجزائرية» أيضاً ضبط كميات كبيرة من الأسلحة على طول الشريط الحدودي في برج باجي مختار. وعلى الحدود مع ليبيا، ضبط الجيش الجزائري بمنطقة عين أميناس، كمية كبيرة من الطلقات النارية قدرت بـ2485 طلقة من مختلف العيارات.(وكالات)