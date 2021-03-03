شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الزعابي يدشن موقع مؤسسة خليفة الإنسانية الإلكتروني الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بمباركة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، دشن أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، نائب رئيس المؤسسة، النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للمؤسسة ليواكب المرحلة المقبلة فنياً وخدماتياً. ويعد الموقع الجديد خطوة كبيرة في التحول الرقمي وتقديم كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلكترونياً، تسهيلاً على المراجعين والمستفيدين خصوصاً خلال «جائحة كورونا» والعمل عن بعد. وأكد الزعابي أن التوجهات المستقبلية للمؤسسة تنسجم مع الإدارة الذكية للدولة والتي نحرص على تطويرها وتحديثها بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد. وأشار إلى أن الموقع يتميز بتصاميمه العصرية المبتكرة وابتعاده عن التعقيد، وتركيزه على سهولة الاستخدام وإضفاء مزيد المرونة على الخطوات التي يحتاج إليها الزائر للوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها، إلى جانب إبراز الخدمات الأساسية ذات الأولوية التي توفرها المؤسسة. من جهته قال محمد حاجي الخوري، المدير العام للمؤسسة، إن إعادة تصميم الموقع وإضافة مزيد من الخدمات إليه، وفق أفضل المعايير العالمية، وربطه مع الهوية الرقمية (UAE PASS)، يأتي في إطار سعي المؤسسة إلى جعل الموقع منصة إنسانية مهمة في عملية التواصل، تقدم من خلاله خدماتها للجمهور ليكون المرجع الأساسي الرسمي الذي يمكن الجمهور والمهتمين والإعلاميين للجوء إليه للحصول على المعلومة الموثوقة والدقيقة.