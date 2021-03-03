الدولار يتراجع فى 8 بنوك ويسجل 15.61 جنيه للشراء

الشارقة - اميمة ياسر - واصلت أسعار صرف الدولار التراجع أمام الجنيه فى 8 بنوك محلية بنهاية تعاملات اليوم، حيث انخفض الدولار بنحو 5 قروش فى بنكي البركة، وكريدي أجريكول ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وبنحو 3 قروش في البنك العربي الأفريقي ليصل إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

كما تراجعت العملة الأمريكية بنحو قرشين فى البنك التجاري الدولي لتسجل 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وبنحو قرشين أيضا في كل من البنك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس الإسكندرية لتصل إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وكانت أسعار الدولار قد تراجعت بما يتراوح بين 5 و3 قروش أمام الجنيه، خلال تعاملات أمس ليصل متوسط سعر الدولار فى البنوك المحلية إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بينما استقرت العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه لشراء، و15.76 جنيه للبيع.