شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "جدوى ريت السعودية" توافق على التغيير المُقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على التغيير المقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق، والتي ينوي مدير الصندوق التقدم بها لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" للموافقة، وذلك بالاستحواذ على أصل عقاري جديد مستهدف (تجاري ومكتبي) من قبل الصندوق.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الاستحواذ المستهدف يشمل أصل عقاري جديد في مدينة الرياض والذي سيتم الإعلان عنه فور توقيع اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالعقار.

وبحسب البيان، ستبلغ زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق 370 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق قبول مساهمات عينية ونقدية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للاستحواذ على الأصل العقاري الجديد المستهدف.

ويتوقع مدير الصندوق بأن يكون الأثر الناتج عن هذا التطور إيجابياً بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق.

هذا وسيقوم مدير الصندوق بالإفصاح عن أي تطورات تخص هذا الشأن، علماً بأن الزيادة في إجمالي قيمة أصول الصندوق خاضعة لموافقات هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" وكذلك موافقة مالكي وحدات الصندوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2020 بقيمة 30.020 مليون ريال، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.19 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.9%.