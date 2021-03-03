شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت الجنوبية تُوصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، بقيمة 350 مليون ريال عن النصف الثاني من العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 140 مليون سهم، بواقع 2.5 ريال للسهم، وبنسبة 25% من قيمة السهم الاسمية.

وأشار البيان إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن أسمنت الجنوبية حققت صافي أرباح بلغ 150 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 90 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى زيادة ايرادات المبيعات بنسبة 48.95% وزيادة كمية المبيعات المحلية بنسبة 37.92%، بالإضافة إلى انخفاض الأعباء التمويلية للربع الحالي بواقع 25.7%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 468 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 301 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.