شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت قراءة أفضل من التوقعات.



كان البنك المركزي قد أبقى على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، وصرح رئيسه "فيليب لو" بأن الأجور والضغوط التضخمية ستظل باهتة على الأرجح، ومن غير المتوقع حدوث تغير كبير يستدعي رفع الفائدة من المستويات الحالية قبل عام 2024، أي عند حدوث تغير في معدل التضخم وارتفاعه إلى النطاق بين 2% و3%.



ويرى "لو" أن التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا لا يزال مستمرا وأن الاقتصاد الأسترالي في حالة جيدة.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي سجل نموا بنسبة 3.1% في الربع السنوي الرابع من عام 2020 في حين توقع محللون تسجيل نموا بنسبة 2.5%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7805، وسجل أعلى سعر عند 0.7838 في حين سجل أقل سعر عند 0.7772.