شكرا لقرائتكم خبر عن «ثلاثي إعمار» يقود مكاسب الأسهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قاد «ثلاثي شركة إعمار» وأسهم البنوك، مؤشر سوق دبي المالي للارتفاع 0.8% في جلسة الأربعاء، فيما قلص سهم «اتصالات» من تراجع مؤشر سوق أبوظبي إلى 0.19% وسط سيولة بلغت 1.2 مليار درهم.

واستحوذ «ثلاثي إعمار» على 67.5% من سيولة سوق دبي بما يعادل 237.87 مليون درهم، بدءاً من «إعمار العقارية» الذي ارتفع 2.2% إلى مستوى 3.71 درهم، بسيولة بقيمة 152.57 مليون درهم من خلال التداول على نحو 41 مليون سهم.

كما صعد «إعمار مولز» 5.32% إلى 1.78 درهم، من خلال تداولات بقيمة 64.5 مليون درهم، وبكميات تداول بعدد 35.8 مليون سهم.

وجاء ارتفاع السهمين بعد قرار الاندماج، الأمر الذي نقل عدوى الارتفاعات لـ«إعمار للتطوير» بنسبة 3.61% عند مستوى 2.87 درهم، واستقطب سيولة بقيمة 20.8 مليون درهم من خلال التداول على 7.27 مليون سهم.

واستند مؤشر سوق دبي في ارتفاعه أيضاً على سهم «دبي الإسلامي» بصعوده بنسبة 0.2% وكذلك «الإمارات دبي الوطني» بارتفاعه 1.33%.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.2 مليار درهم منها 873.07 مليون درهم في سوق أبوظبي، و352.3 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 362.1 مليون سهم توزعت بواقع 135.5 مليون سهم في أبوظبي و226.6 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 25 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6938 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.8% إلى مستوى 2589.99 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والتأمين. وصعد قطاع العقار 2.4% مدعوماً بارتفاع «ثلاثي إعمار» و«الاتحاد العقارية» 0.76% فيما تراجع «ديار» 0.73% أمام استقرار «داماك».

وزاد قطاع البنوك 0.72% معززاً بمكاسب «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي». وعلى العكس، تراجع قطاع الاستثمار 1.56% نتيجة تراجع «دبي للاستثمار» 1.94% و«دبي المالي» 0.93% مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 1.46%. وهبط قطاع النقل 0.52% نتيجة هبوط «العربية للطيران» 0.8% و«أرامكس» 0.52% مقابل ارتفاع «الخليج للملاحة» 2.6%.

سوق أبوظبي

بدوره، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.19% إلى مستوى 5699.52 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والسلع والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك 0.58% نتيجة تراجع «أبوظبي الأول» 0.67% و«أبوظبي التجاري» 1.11% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%.

ونزل قطاع العقار هامشياً 0.08% مع نزول «الدار» 0.27% مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 3.7%.

كما انخفض قطاع الطاقة على نحو طفيف 0.07% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.28% على الرغم من نزول «أدنوك للتوزيع» 0.23% واستقرار «طاقة» من دون تغيير.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاتصالات 0.2% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 1% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 1.05% و«إشراق» 3.1% مع استقرار «الواحة كابيتال».

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 152.57 مليون درهم مغلقاً عند 3.71 درهم، تلاه «إعمار مولز» بسيولة بقيمة 64.5 مليون درهم وأقفل عند 1.78 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باستحواذه على 22.4 مليون درهم مغلقاً عند 4.84 درهم. وتصدر «أبوظبي الأول» تداولات سوق العاصمة بقيمة 240 مليون درهم مغلقاً عند 14.82 درهم، تلاه «الدار العقارية» باستقطابه 216.4 مليون درهم وإغلاقه عند 3.74 درهم، ثم «العالمية القابضة» مستحوذاً على 175 مليون درهم وأقفل عند 48 درهماً، بينما جاء في المركز الرابع «أدنوك للتوزيع» بتداولات بـ60.67 مليون درهم مغلقاً عند 4.37 درهم.

وسجل «تكافل الإمارات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 6.38% مغلقاً عند 1.5 درهم، بينما سجل «اكتتاب» التراجع الأكثر بنسبة 4.87% إلى مستوى 0.195 درهم.

وكان أكبر الرابحين بسوق العاصمة «العربي المتحد» بنسبة 14.92% مغلقاً عند 0.678 درهم، بينما كان في مقدمة المتراجعين «طيران أبوظبي» بانخفاضه 4.51% عند مستوى 4.45 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 52.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.47 مليون درهم محصلة شراء العرب و8.69 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و40.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 52.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 15.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.12 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و13.25 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 15.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4 ملايين درهم محصلة بيع العرب و11.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 50.64 مليون درهم محصلة بيع، منها 26.2 مليون درهم محصلة بيع في سوق دبي و24.46 مليون درهم محصلة بيع في سوق أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 50.64 مليون درهم محصلة شراء، منها 26.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي و24.46 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

