شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة ADQ» تسعى للاستحواذ على أعمال «إن إم سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «القابضة ADQ» ومجموعة «سي في سي كابيتال بارتنرز» هما من بين الشركات التي أبدت اهتمامها بالاستحواذ على الأعمال الرئيسية لمجموعة «إن إم سي هيلث» للرعاية الطبية.

وقد عينت «إن إم سي» مستشارين لبيع أعمال الرعاية الصحية التابعة لها في الإمارات وعُمان، والتي قالت مصادر إنها قد تدر حوالي مليار دولار.

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن «القابضة ADQ» جادة بشأن الصفقة، والتي ستكون منطقية بالنسبة لصندوق الثروة الناشئ الذي تضم محفظته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».