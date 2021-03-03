شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة يمنح سفير روسيا الراحل وسام الاستقلال من الطبقة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الراحل سيرغي كوزنيتسوف، سفير روسيا الاتحادية السابق لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى. وجرت مراسم تسليم الوسام إلى أسرة السفير الراحل، في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، حيث قدم الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، الوسام إلى فيرا كوزنيتسوفا، أرملة السفير الراحل، بحضور ميخائيل بغدانوف، نائب وزير الخارجية، ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا. وأشاد الجابر بجهود الراحل، خلال أداء عمله في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين. فيماا تقدمت أسرةة السفير الراحل، وبغدانوف، بخالص شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السموّ رئيس الدولة، على هذه اللفتة الكريمة التي تحمل معاني الوفاء والتكريم لجهود السفير الراحل كوزنيتسوف. (وام)