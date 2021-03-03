شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى في هجوم إرهابي استهدف مركز إغاثة في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوجا (نيجيريا) - أ ف ب

أعلنت مجموعات إغاثة في نيجيريا، الأربعاء، أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات شنها مسلحون، يعتقد أنهم متشددون في بلدة ديكوا بشمال شرقي البلاد. وقال «منتدى آي إن جي أو نيجيريا» في بيان: إن «ستة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار، وأصيب العديد بجروح، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين» عقب الهجمات التي وقعت الاثنين والثلاثاء. ويضم المنتدى 54 جمعية خيرية دولية.