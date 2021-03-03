شكرا لقرائتكم خبر عن 204 آلاف معاملة أنجزها «مرور عجمان» في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كشف العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، عن أن مركز خدمات المرور والترخيص بعجمان قدم ما يزيد على 204 آلاف و912 معاملة خلال عام 2020، مستقبلاً بذلك 68419 متعاملاً بزمن تقديم خدمة بلغ 1.30 دقيقة وزمن انتظار انخفض إلى 2,36 دقيقة.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة، وذلك من خلال دعم التنوع في قنوات تقديم الخدمة، وتقديم خدمات ومبادرات استباقية تفوق توقعاتهم، مشيراً إلى أن شرطة عجمان، أدخلت العديد من التحسينات ضمن خدماتها والتي تستمدها من ملاحظات واقتراحات المتعاملين، وتطبيق الأساليب الحديثة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الريادة في تقديم الخدمات.

وأضاف: «إن عدد المعاملات المقدمة عبر الخدمات الذكية الإلكترونية ارتفعت بنسبة 22%، فيما بلغ عدد مستخدميها 111ألفاً و560 للعام الماضي».

وأفاد بأن عدد المركبات المجددة عن طريق القنوات الإلكترونية الذكية بلغ 70920 مركبة بنسبة تحول 81%، في حين بلغ عدد الرخص المستخرجة عبر القنوات الإلكترونية الذكية 29016 رخصة بنسبة تحول 95 %.

ونتيجة للتعاون المثمر مع مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات من خلال تفعيل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بتوفير إمكانية فحص المركبة من دون الحاجة إلى نزول المتعامل منها فقد تقلص زمن تقديم خدمة الفحص إلى 7 دقائق، وبلغ عدد شهادات الفحص الرقمية 40000 شهادة.

وأرجع الزيادة في أعداد المستخدمين للخدمات الإلكترونية إلى الجهود المبذولة في توفير منصات الخدمة الذاتية لخدمات تجديد المركبة ودفع المخالفات المرورية، وخدمة فتح قناة تحديث البيانات في الملف المروري دون الحاجة للرجوع إلى المركز من خلال الدخول على خدمة البريد الإلكتروني وخدمة الدردشة على تطبيق الواتس آب.