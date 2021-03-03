شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية ودبى والبحرين ومسقط بجلسة الأربعاء.. وتراجع قطر وأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.67% رابحاً 62 نقطة ليغلق عند مستوى 9310.28 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.80% رابحًا 20.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2589.99 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.26% رابحاً 3.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1474.02 نقطة، وزاد سوق مسقط للأوراق المالية للجلسة السابعة على التوالي.

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.19% خاسراً 18.64 نقطة ليغلق عند مستوى 10044.45 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.19% خاسرًا 10.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5699.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 442 مليون درهم ليغلق عند مستوى 803.364 مليار درهم، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% رابحاً 62 نقطة ليغلق عند مستوى 9310.28 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.11% رابحًا 286.85 نقطة ليغلق عند مستوى 26165.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 531.2 مليون سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.

صعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.18%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.78%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.50%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.44%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاعي الأدوية والإعلام والترفيه بنسبة 0.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%.

وقفز 113 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 9.86%، وتراجع 77 سهمًا على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 6.85%، ثم سهم " اليمامة للحديد" بنسبة 3.31%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 525.5 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.80% رابحًا 20.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2589.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 226.6 مليون سهم محققة ما قيمته 352.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4239 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاعي الخدمات بنسبة 0.31%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.38%، ثم سهم إعمار مولز بنسبة 5.32%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.48%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 41 مليون ورقة بقيمة 152.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.20%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% رابحاً 3.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1474.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 563.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.56% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.82%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.12%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.38%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، فيما تراجعت أسهم مجموعة ترافكو، عقارات السيف، بنك البحرين الوطني، إي بي إم تيرمينالز البحرين، بنسبة 1%، 0.64%، 0.16%، 0.07%، على التوالي.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة السابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.580% رابحاً 21.077 نقطة ليغلق عند مستوى 3644.536 نقطة، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 483 صفقة لعدد 48 سهماً.

وارتفع 21 سهماً على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 9.30%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 7.32%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 6.90%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 6.52%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.33%، ثم سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 1.32%، فيما تصدر سهم "العمانية المتحدة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 297.8 ألف ريال عماني.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحًا 6.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5684.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% رابحًا 10.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6203.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4661.60 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسراً 0.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4846.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.1 مليون سهم بقيمة 47.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9644 صفقة، وصعدت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.73%، يليع قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.18%، 0.15%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.19% خاسراً 18.64 نقطة ليغلق عند مستوى 10044.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 194.8 مليون سهم بقيمة 531.8 مليون ريال عبر تنفيذ 12037 صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 24 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.73%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.84%، ثم قطاعي التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، 0.54%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.42%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 10.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5699.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 442 مليون درهم ليغلق عند مستوى 803.364 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 135.6 مليون سهم، بقيمة 873.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2699 صفقة.

هبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، ثم قطاعي العقار والطاقة بنسبة 0.08%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.63%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 14.92%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 7.14%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 5.26%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 4.15%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 3.46%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 3.29%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 239.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.67%.