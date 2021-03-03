شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل التراجع في بداية الجلسة عقب صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة دون التوقعات.



ويتابع المستثمرون عن كثب حركة العائد على سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات المزيد من الصعود الأمر الذي يضغط على "وول ستريت".



وأظهرت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 117 ألف وظيفة خلال شهر فبراير/شباط بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 225 ألف وظيفة في نفس الفترة.



من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتوزيعه على جميع البالغين في بلاده بنهاية شهر مايو/أيار القادم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 31342 نقطة، كما هبط "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 208 نقاط) إلى 13141 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3839 نقطة.