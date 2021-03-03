شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 3-3-2021، تباينا أمام الريال السعودى ما بين الاستقرار والارتفاع، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين اليابانى والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، ويسجل 1 يورو يسجل 4.52 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، مقابل سعره أمس 4.50 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو .

وفى سياق متصل انخفض سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 3-3-2021، أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى ارتفاعا طفيفا بمقدار "قرش" ليسجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.52 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.50 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.52 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 206.78 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 209.99 ريال سعودى.

ونزلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتهبط للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 206.78 ريال بما يعادل 55.13$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 189.55 ريال بما يعادل 50.53$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 180.93 ريال بما يعادل 48.24$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 155.09 ريال بما يعادل 41.34$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 120.62 ريال بما يعادل 32.16$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 103.39 ريال بما يعادل 27.56$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,431 ريال بما يعادل 1,714$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,447 ريال بما يعادل 385.89$

سعر كيلو الذهب

بنحو 206,778 ريال بما يعادل 55,125$