شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تضعف 1.5% أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار اليوم الأربعاء، لتضعف بنسبة 1.5 بالمئة بالتوازي مع مكاسب للدولار في أسواق أخرى بينما يعكف المستثمرون على تقييم بيانات تُظهر ارتفاع التضخم إلى أكثر من 15 بالمئة في فبراير.

سجلت الليرة 7.4540 للدولار الأمريكي، مقارنة مع 7.3425 في إغلاق أمس الثلاثاء، وبلغ سعرها 7.4320 في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. وفي أعقاب مكاسب قوية حتى منتصف فبراير، تراجعت الليرة مجددا إلى مستويات نهاية 2020.