شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الرابعة.. ورأس المال يفقد 9.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.842 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13933 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4387 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.47% ليغلق عند مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة.