شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 3-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 3-3-2021، أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ارتفاعا طفيفا بمقدار "قرش" ليسجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.29 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.20 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.29 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.