شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 3-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 3-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.89 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، مقابل 48.95 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.56 جنيه للشراء، 52.02 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.56 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.89 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.95 جنيه.

52.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.14 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.83 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

51.58 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.73 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.86 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.63 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.