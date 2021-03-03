شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط بـ0.58% للجلسة السابعة على التوالى مدفوعة بارتفاع 21 سهماً والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع 21 سهماً على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 9.30%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 7.32%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 6.90%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 6.52%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.33%، ثم سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 1.32%، فيما تصدر سهم "العمانية المتحدة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 297.8 ألف ريال عماني.
في سياق آخر أعلنت شركة الحسن الهندسية، حصولها على خطاب إسناد مع شركة لارسن وتوبور (عمان) لتنفيذ أعمال مشروع مد الأنابيب وأعمال الحفر في الداخلية مقابل 0.960 مليون ريال عمانى، على أن تكون فترة التنفيذ 10 أشهر تبدأ من شهر مارس الجارى.
في سياق منفصل أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، استلامها رسالة إسناد مناقصة لتوريد وقود الطائرات للطيران العماني في مطار مسقط الدولى، وحصلت الشركة على نسبة 50% من إجمالي حجم التوريد المطلوب لمدة سنتين، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 مارس عام 2021 وحتى 28 فبراير 2023.