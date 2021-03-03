شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تسمح بتكهين الفنادق العائمة ومنح أصحابها تراخيص جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الحكومة، القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2021 والذي يسمح لأصحاب الفنادق العائمة القديمة غير المستغلة بالتقدم للوزارة بطلب تكهين دون أى إجراءات أخرى، مع الحق في الحصول على ترخيص لفندق عائم جديد.

ويتيح القرار للشركات المالكة حق ترخيص فندق جديد يتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية والمعمول بها وفقا للقرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والصادر في شأن المواصفات الفندقية الجديدة، وتستقبل الإدارة المركزية للفنادق العائمة طلبات أصحاب الفنادق القديمة بعد استيفاء الأوراق والمستندات الإدارية اللازمة، وبعد التأكد من عدم صدور قرار سابق بإلغاء الترخيص السياحي الصادر لها، أو استحقاق أية مديونيات عليها طرف البنوك والجهات الحكومية المختلفة، ويتم سداد الرسوم المقررة للتكهين.