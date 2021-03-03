شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبو ظبي تتراجع بنسبة 0.19% بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 10.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5699.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 442 مليون درهم ليغلق عند مستوى 803.364 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 135.6 مليون سهم، بقيمة 873.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2699 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، ثم قطاعي العقار والطاقة بنسبة 0.08%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.63%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 14.92%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 7.14%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 5.26%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 4.15%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 3.46%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 3.29%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 239.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.67%.

في سياق متصل، أعلنت سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إضافة جلسة التداول على سعر الإغلاق اعتبارًا من 4 مارس لتمكين المستثمرين من تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق على سعر الإغلاق لمدة 5 دقائق في نهاية يوم التداول.

وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية سوق أبو ظبي التي يعتمدها السوق لتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته وتعزيز سيولته، وتستمر جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 1.55-2 ظهرًا، وتتيح للمستثمرين تعديل الأوامر بعد المزايدة السعرية ما قبل الإغلاق، ويمكن لصناع السوق وموفري السيولة استخدام آلية التداول على سعر الإغلاق لحماية مراكزهم، كما سيستفيد من هذه الجلسة مديرو الصناديق الاستثمارية وتفتح لهم مجال بيع وشراء الأوراق في السوق بناءً على صافي قيمة أصول صناديقهم في نهاية اليوم.