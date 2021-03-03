شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بالختام على رأسها البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحًا 6.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5684.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% رابحًا 10.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6203.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4661.60 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسراً 0.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4846.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.1 مليون سهم بقيمة 47.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9644 صفقة، وصعدت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.73%، يليع قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.18%، 0.15%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركتا رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة)، كي جي إل لوجستيك (لوجستيك)، اعتبارًا من اليوم الأربعاء لحين الافصاح عن معلومة جوهرية.

كما أعلنت بورصة الكويت، إعادة تداول أسهم الشركة الأولى للاستثمار (الأولى) اعتباراً من غد الخميس، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال.

في سياق آخر أعلنت شركة وثاق للتأمين التكافلي، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتم إقرار البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 1.3 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل صافي خسائر بلغت 87.1 ألف دينار كويتي بنسبة نمو 1366.5%، وبلغت الخسائر على السهم الأساسية والمخففة 11.6 دينار كويتي مقابل 0.79 دينار كويتي، وتراجع إجمالي الموجودات إلى 11.98 مليون دينار كويتي عام 2020 مقارنة مع 12.076 مليون دينار كويتي عام 2019 بنسبة انخفاض 0.7911%.