سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-3-2021.. يسجل 4.13 جنيه بالبنك الأهلى

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، مقابل 18.79 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى