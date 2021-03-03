شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.19% خاسراً 18.64 نقطة ليغلق عند مستوى 10044.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 194.8 مليون سهم بقيمة 531.8 مليون ريال عبر تنفيذ 12037 صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 24 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.73%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.84%، ثم قطاعي التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، 0.54%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.42%.

وفي سياق متصل، خاطبت إدارة بورصة قطر، شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بشأن ارتفاع حجم التداول على سهم الشركة، وقد أفادت بعدم وجود أي معلومات أو قرارات غير مفصح عنها من قبل الشركة.

في سياق آخر، أعلنت مجمع شركات المناعي، اجتماع مجلس الإدارة يوم 16 مارس الجاري، وذلك لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.