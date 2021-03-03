شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بجلسة الأربعاء.. ورفع الحجز التحفظى عن عقارات "انوفست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% رابحاً 3.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1474.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 563.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.56% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.82%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.12%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.38%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، فيما تراجعت أسهم مجموعة ترافكو، عقارات السيف، بنك البحرين الوطني، إي بي إم تيرمينالز البحرين، بنسبة 1%، 0.64%، 0.16%، 0.07%، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري، لقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 مارس عام 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والمصادقة عليها، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بتحويل مبلغ 65.8 ألف دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2020،، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغة 546.513 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

في السياق ذاته أعلنت شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري، لقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس عام 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والمصادقة عليها، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50% من رأس المال المدفوع (50 فلس للسهم الواحد) بمبلغ 990 ألف دينار بحريني، وتخصيص مبلغ 35 ألف دينار بحريني لحساب الأعمال الخيرية، وتحويل مبلغ 375.033 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

في سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، سيتم إدراج الاصدار رقم 1850 من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 أشهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

في سياق منفصل قالت شركة إنوفست، إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أصدرت قراراً برفض التظلم المقدمة من المدعي وهو أحد المستثمرين في مشروع درة مارينا منذ عام 2007 بخصوص طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية على المدعى عليهم، ورفعت الحجز التحفظي عن جميع العقارات، وأن الفصل في هذه المسألة مما يضيق به اختصاص القاضي المنتدب، ومن ثم يمتنع التعرض لها تاركاً للخصوم النضال بشأنها أمام هيئة تسويق النزاع عند تشكيلها، فقد صدر قرار من غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالإبقاء على الحجز التحفظي على عدد 3 عقارات مملوكة وعقاريين مملوكين للرئيس التنفيذي وإلغاء قرار الحجز على باقي عقارات المدعي عليهم إلى أن يتم الفصل في الدعوى.