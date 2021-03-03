شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.62% بما يعادل -4.44 نقطة ليستقر على سعر 269.19 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 254.35، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 305.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه