شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يحاول اختراق مقاومة عنيدة – تحليل – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 107.67، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.31% بما يعادل 0.33 نقطة ليستقر على سعر 107.20 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 107.67، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 113.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه