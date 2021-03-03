شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يعزز من مكاسبه – تحليل – 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 1.43% بما يعادل 0.65 نقطة ليستقر على سعر 45.96 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 47.05، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 51.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد