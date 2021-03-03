شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف مكاسبه قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى شهر ، يدعم هذا الارتفاع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية مرة أخرى قرب أعلى مستوى فى عام ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال شهر شباط/فبراير ، وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 90.96 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.79 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.63 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهر عند 91.39 نقطة.

وبخلاف البيع لجني الأرباح ،نزلت مستويات الدولار يوم الثلاثاء ،بعد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 4.0% ،بعد تراجعه بالأمس بنسبة 2.0% ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، ليصل إلى مستوي 1.457% ، مقتربا من أعلى مستوى فى عام عند 1.563%.

القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية مؤخرا ،أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،لعل أهم تلك البيانات عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال شباط/فبراير ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر ،تقدم تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.

يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 203 ألف وظيفة جديدة خلال شباط/فبراير بالمقارنة مع إضافة 174 ألف وظيفة فى كانون الثاني/يناير.

وتصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 58.7 نقطة خلال شباط/فبراير بنفس القراءة السابقة.