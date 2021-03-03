شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل مكاسب قوية لشركات السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى أسبوعين ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، بفضل مكاسب قوية لشركات صناعة السيارات ، هذا ويترقب المستثمرين صدور بيان الميزانية السنوية فى المملكة المتحدة ، بينما تظل تطورات سوق السندات فى الولايات المتحدة محط أنظار الأسواق.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي 416.7 نقطة الأعلى منذ 18 شباط/فبراير الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 3.0% ، بعدما شركة " ستيلانتس" أنها ستستهدف هامش ربح تشغيلي يتراوح بين 5.5٪ إلى 7.5٪ في عام 2021 فى ظل تعافي صناعة السيارات.

يعلن فى وقت لاحق اليوم وزير المالية البريطاني "ريشي سوناك" تفاصيل الميزانية العامة للبلاد خلال العام الجاري ،والتي تتضمن خطط الضرائب والإنفاق فى ظل الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 4.0% ،بعد تراجعه بالأمس بنسبة 2.0% ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، ليصل إلى مستوي 1.457% ، مقتربا من أعلى مستوى فى عام عند 1.563%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.8% ، بعد مكاسب قوية فى الجلسة السابقة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.0% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9%.