شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يسحب ترشيح مديرة مكتب الميزانية بعد اعتراضات بمجلس الشيوخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (واشنطن - أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب ترشيح نيرا تاندين لإدارة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، بعد الرفض القاطع الذي أبداه سيناتورات بارزون لتثبيتها في هذا المنصب، في أول هزيمة للرئيس الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وقال بايدن في بيان: «لقد قبلتُ طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية».

وأتى هذا التراجع بعد أن أعلن عدد من السيناتورات الجمهوريين المعتدلين، بالإضافة إلى سيناتور ديمقراطي واحد، أنّهم سيصوّتون ضدّ تثبيت هذه المرأة بسبب تصريحات أدلت بها في السابق، وتضمّنت «انتقادات عنيفة» لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

ويتمتّع مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بنفوذ واسع، لا سيّما وأنّه مسؤول عن وضع الميزانية التي يريدها الرئيس، وتقييم مشاريع وزرائه ومصاريفهم.

ومنذ الإعلان عن ترشيحها لتولّي هذا المنصب، أصبحت تاندين هدفاً لانتقادات من سيناتورات من كلا الحزبين، إذ قال الجمهوريون إنّهم غاضبون من الانتقادات العنيفة التي وجّهتها في السابق إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بينما اعتبرها التقدّميون المقرّبون من السيناتور بيرني ساندرز، وسطية للغاية.

لكنّ رصاصة الرحمة على ترشيحها أطلقها في النهاية السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين، الذي قال في أواخر شباط/فبراير: «أعتقد أنه سيكون لتصريحاتها المتحزّبة بشكل مبالغ فيه تداعيات سامّة وسلبية على علاقة العمل المهمّة بين أعضاء الكونجرس، ومدير مكتب الإدارة والموازنة المقبل»، مضيفاً: «لهذا السبب لا يمكنني أن أؤيّد تعيينها».

أغلبية ضئيلة

يتمتّع مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها، ويتم تثبيت الترشيحات الرئاسية بأغلبية 51 صوتاً على الأقلّ.

ولدى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أغلبية جدّ ضئيلة، إذ إنّهم يتقاسمون المجلس مناصفة مع الجمهوريين (50-50)، لكنّ نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تشغل دستورياً منصب رئيسة المجلس، يمكنها التصويت حين تشاء، ما يمكّنها عند الاقتضاء من ترجيح الكفّة لصالح حزبها الديمقراطي.

ويعني ميزان القوى هذا أنّ انشقاق أي سيناتور ديمقراطي لا بدّ وأن يعوّض بصوت سيناتور جمهوري، وقد حاول البيت الأبيض الثلاثاء إقناع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالتصويت لتاندين، لكنّ محاولته فشلت على ما يبدو.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فقد كتبت تاندين إلى بايدن في الرسالة التي طلبت فيها منه سحب ترشيحها: «أنا أقدّر مدى صعوبة عملك أنت وفريقك في البيت الأبيض»، وأضافت: «لسوء الحظ، بات جلياً الآن أنّ تثبيتي غير ممكن، وأنا لا أريد أن يؤدّي النظر في تعييني إلى تشتيت الانتباه عن أولوياتك الأخرى».

