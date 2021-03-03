شكرا لقرائتكم خبر عن رصد قرش يضيئ في الظلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

عثر غواصون على سمكة قرش «كيتفين» المضيئة قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا، خلال عملية مسح على عمق 1000 متر في البحر. ويتميز القرش بالتوهج في الظلام، والذي يستخدم الإضاءة الحيوية كتمويه لمهاجمة الفريسة، ويعيش على ارتفاع 3200 قدم تحت سطح البحر، ويبلغ طوله تقريباً ست أقدام، ويتغذى عادة على أسماك القرش الفانوسية الصغيرة المتوهجة التي تتمتع بسرعات سباحة أسرع.

وتعيش الكائنات المرصودة في منطقة من المحيط تسمى «منطقة الشفق»، بعمق 3200 قدم تحت مستوى سطح البحر، وبعيداً عن الضوء.

وتسمى هذه الظاهرة الغريبة «الضوء الحي» أو «الضوء البارد»، وتنجم عن تفاعل كيميائي لجزيء «لوسيفيرين» داخل السمكة.

تشير الدراسة إلى أنه نظراً للعيش في منطقة خالية من الضوء، لا يوجد مكان تختبئ فيه أسماك القرش لذلك تستخدم أجسامها المتوهجة كتمويه من أجل الطعام.