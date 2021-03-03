شكرا لقرائتكم خبر عن «العين» تخطف كأس المحليات و«أصيل» يتوج بالبندقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة، الأربعاء، فعاليات اليوم الثالث للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن بالوثبة «ختامي الوثبة 2021»، وسط حضور مميز لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيمت الأربعاء منافسات اللقايا لهجن أبناء القبائل بميدان الوثبة الجنوبي لمسافة 5 كلم، وشهدت الفترة المسائية أشواط الرموز في سن اللقايا لهجن الجماعة التي أقيمت على مدار 12 شوطاً، ووزعت فيها 4 رموز في الأشواط الأربعة الرئيسية الأولى للأبكار والجعدان المحليات والمهجنات والإنتاج، بعد تنافس مثير بين شعارات أبناء القبائل، عكس قوة أداء المطايا المشاركة، وحرص الملاك على الفوز بالرموز الغالية.

وحلقت «العين» لسالم أحمد الفلاحي، بأول الرموز، وتوجت بكأس الأبكار المحليات الإنتاج وجائزة مالية بلغت مليون درهم، وحلت «مياسة» لمسعيد بن سويدان المنصوري وصيفة، فيما جاءت «مكرمة» لعبدالله بن ثعلوب الدرعي ثالثة.

وعانق «أصيل» لحمدان بن ضعيف الكتبي، بندقية اللقايا الجعدان المحليات الإنتاج في الشوط الرئيسي الثاني، ونال الجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم، بينما ذهب المركز الثاني لـ«نبه» لسيف النايلي الشامسي، وحل «الساطع» لسعيد بالعضيلي العامري في المركز الثالث.

وفازت «سجى» لسالم سعيد بن منانة، بناموس وكأس اللقايا الأبكار المهجنات الإنتاج في الشوط الثالث، إضافة إلى مليون درهم، وحلت «قطنة» لراشج محمد بن مروشد ثانية، وجاءت «ريتال» لسالم سعيد بن منانة في المركز الثالث.

وحصد «مشاغب» لمحمد بن علي الكتبي الناموس في الشوط الرئيسي الرابع بعد أن انتزع لقب وبندقية اللقايا الجعدان المهجنات الإنتاج و800 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني «الذيب» لعيد نجم العطوي، وحل «مشجي» لجعفر سهيل بن مرجان في المركز الثالث.

«ولوال» يتألق في الصباحية

وحلقت «رغد» لمسلم صالح العامري، بناموس أول أشواط الفترة الصباحية والتي أقيمت لفئة اللقايا لمسافة 5 كلم على أرضية الميدان الجنوبي، وتصدرت «النصيبا» لسالم سعيد الخييلي الشوط الثاني، وطار «رعد» لمبارك محمد الشامسي بالمركز الأول والناموس في الشوط الثالث.

وأهدى «ولوال» شعار مبارك سعيد الخييلي ناموس الشوط الرابع، بعد أن قطع المسافة بتوقيت بلغ 7:12:8 دقيقة، مسجلاً أفضل توقيت، وكسبت لقب الشوط الخامس «ذوق» لراشد سالم سعيد بن حلوكة المركز الأول، وحصدت لقب الشوط السادس «مسموحة» لناصر مبارك المنصوري.

وفاز بالمركز الأول في الشوط السابع «مصدع» لعثمان سليم الجحافي، وخطف «فوضوي» لجمعة راشد الفلاسي، ناموس الشوط الثامن، وتصدرت الشوط التاسع «شهد» لأحمد سلطان السويدي، وكسبت «العنود» لمحمد سعيد الخييلي ناموس الشوط العاشر.

4 رموز لفئة اللقايا

وتستمر منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، الخميس، في رابع أيام المهرجان؛ حيث تتنافس المطايا في فئة الأبكار والجعدان المفتوح والمحليات، لاسيما في الفترة المسائية، بعد أن خصصت اللجنة المنظمة 4 رموز في الأشواط الأربعة الأولى؛ حيث تحصل المطية الفائزة بشوط الأبكار المفتوح على كأس ومليون ونصف درهم.

