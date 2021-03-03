شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 – 3 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر التغيرات التى شهدتها أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 ، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري 765 جنيها للجرام – قابل للتغير – وذلك مع استمرار تذبذ سعر أونصة الذهب عالميًا والتى تتأثر حاليًا بعوائد السندات وارتفاع الأسهم الأوروبية مساء أمس الثلاثاء.



أسعار الذهب: أسعار الذهب: عيار 21 يسجل سعر 765 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 874.25 جنيه.

عيار 18 سعره 655.75 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6120 جنيها.

أونصة الذهب تتراوح بين 1734 إلى 1738 دولار.

كافة الأسعار المنشورة الآن قد تشهد تغيرات عدة في السوق المصري على مدار الساعات القليلة القادمة، في ظل تغير دائم لسعر أونصة الذهب عالميًا بسبب استمرار المضاربة، لأن سعر الذهب في مصر يعبر عن حركة الأونصة عالميًا، حيث تشهد أونصة الذهب حركة مستمرة طوال التداول عليها في البورصات العالمية.

أسعار الذهب على المستوى العالمي تضررت بصورة ملحوظة من ارتفاع الدولار، وكذلك انتعاش في سوق الأسهم ، وهذا يفتح شهية المستثمرين للمخاطرة والتخلي عن الذهب بوصفه ملاذ آمن أوقات الأزمات والاضرابات السياسية أو الاقتصادية أو وقت انتشار الأمراض والأوبئة، لذلك يظل الذهب قرب أدنى مستوياته هذا العام.