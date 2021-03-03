شكرا لقرائتكم خبر عن إفلاس 1100 شركة فى اليابان منذ فبراير 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إحصاءات فى اليابان إفلاس 1100 شركة منذ فبراير من العام الماضى جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضحت شركة (تيكوكو داتابنك) للإحصاءات الائتمانية - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أن 1100 شركة أنهت بالفعل أو تستعد لإتمام إجراءات التصفية القانونية، منوهة بأن الحانات والمطاعم كانت على رأس الأنشطة التجارية التى أفلست تليها شركات البناء ثم الفنادق.