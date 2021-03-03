شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+ تدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون تمديد تخفيضات إنتاج النفط من مارس إلى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج بسبب هشاشة أسواق الخام وتعافي الاقتصاد العالمي.

وكان قد قال أمين عام أوبك، إن آفاق سوق النفط العالمية تظل إيجابية، موضحا أن التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي ومتانة الطلب في آسيا أمران مشجعان.

وأضاف أمين عام أوبك، أن الضبابية المعاكسة التي أحدثت صدمة في السوق العام الماضي تواصل الانحسار.