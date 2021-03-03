شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الشيخ لـ"الخليج 365": الموافقة على تثبيت 60 موظفا بسكك حديد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنه تم الانتهاء من دراسة تثبيت 60 موظفا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتم الجهات المسئولة بموافقة الجهاز لإعمال شئونها.

وقال رئيس الجهاز في تصريحات خاصة لليوم السابع إن تثبيت هؤلاء العاملين يأتي إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، بأن يتم التعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة، مشيرا إلى أن هذه المادة تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في وظائف واردة في موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 يونيو 2016.

وأشار الجهاز إلى أنه يقوم بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائ، كما يقوم بمطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى، وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش.