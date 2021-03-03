الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق 0.7745، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق أهدافنا التي تبدأ عند 0.7900 وتمتد إلى 0.8000.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7770 والمقاومة 0.7900

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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