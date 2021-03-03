شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية الآن ليهاجم مقاومة القناة اللحظية الهابطة، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 59.46، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 64.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط