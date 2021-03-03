شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية الآن ليخترق مستوى 60.10 ويتحرك فوق دعم القناة الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الارتفاع وتخطي 61.15 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر لكسر 60.10 والتداول دونه مجدداً لاستئناف السيناريو التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 56.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط