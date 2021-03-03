شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية في إشارة للتوجه لتفعيل السيناريو السلبي من جديد، لكن السعر لا يزال عالق بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1720.00 والمقاومة 1749.00، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يتم تأكيد اختراق أحد هذين المستويين.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1715.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي