شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة الآن ليخترق 1.3975 ويبدأ اختبار مستوى 1.4000، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق المستوى الأخير سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتحول نحو الارتفاع لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.4100 وتمتد إلى 1.4230، بينما كسر 1.3975 ثم 1.3905 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3775.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3870 والمقاومة 1.4070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي