شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.2100، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1.1976 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2100 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط