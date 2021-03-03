الاقتصاد

الذهب قرب أدنى مستوى فى 9 أشهر تحت ضغط ارتفاع عائد السندات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربة مرة أخرى من أدنى مستوى فى تسعة أشهر ،تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي المستفيد من ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

 

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,724.05$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,738.29$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,740.55$.

 

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 1,707.39$ للأونصة.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس مؤقتا ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهر عند 91.39 نقطة ، عاكسا ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

يدعم هذا الارتفاع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،ونشاط عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تجدد المخاوف حول سوق السندات فى الولايات المتحدة.

 

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 4.0% ،بعد تراجعه بالأمس بنسبة 2.0% ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، ليصل إلى مستوي 1.457% ، مقتربا من أعلى مستوى فى عام عند 1.563%.

 

القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية مؤخرا ،أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى الولايات المتحدة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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