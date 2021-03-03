شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف خسائره بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقف مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.2074$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2090 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2108$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا قرابة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1991$ ، وفى ظل تحسن المعنويات بعد تراجع عوائد السندات الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهر عند 91.39 نقطة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 4% ،ليستأنف صعوده الذي توقف بالأمس ، الأمر الذي يثير المخاوف مرة أخرى فى الأسواق المالية ،ويعزف المستثمرين عن شراء الأصول ذات المخاطر العالية.

ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى فى عام ،أدي إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى الولايات المتحدة.

من ناحية أخري ، قال عضو البنك المركزي الأوروبي "فابيو بانيتا" إن السلطة النقدية فى منطقة اليورو يجب أن توسع مشتريات السندات أو تزيد الحصة المخصصة لها إذا لزم الأمر للحفاظ على انخفاض العائدات فى أوروبا.