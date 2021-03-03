شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج 30% من «أنغامي» بـ 100 مليون دولار في «ناسداك نيويورك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أعلنت شركة «أنغامي» عن إدراج حوالي 30% من أسهمها في بورصة «ناسداك نيويورك» بقيمة 100 مليون دولار.

سيتم الطرح على أساس آلية شركات الاستحواذ الخاصة SPAC ومن المنتظر الانتهاء من الطرح ليحمل السهم إسم «أنغامي» في أول يونيو/ حزيران.

وتقدر القيمة السوقية لـ«أنغامي»، تكنولوجيا بث الموسيقى ذات الانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الآن بـ 280 مليون دولار ولم تستبعد الشركة إمكانية إدراج حصة إضافية في مرحلة لاحقة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت «شعاع كابيتال»، عن استثمار الصناديق التي تديرها في «أنغامي»، ضمن جولة تمويل للشركة المنافسة لـ«سبوتيفاي» في المنطقة، حيث تستثمر الصناديق المدارة من «شعاع» والمستثمرون المشاركون في النمو المستقبلي لشركة «أنغامي».

تأسست «أنغامي» في بيروت عام 2012 كأول منصة تكنولوجيا لبث الموسيقى عبر الإنترنت في المنطقة. وتعتبر اليوم المنصة الموسيقية الرائدة في المنطقة مع مكتبة تضم أكثر من 50 مليون أغنية متاحة لأكثر من 70 مليون مستخدم، ولديها الآن مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.

وكانت «أنغامي» قد حققت في عام 2019 ما يزيد على 10 مليارات بث موسيقي. ووفقاً لبحث حديث أجرته «جراند فيو»، من المتوقع للمنصة أن تواصل نموها وسط تقديرات بأن تحقق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 21% بين عامي 2020 - 2027 (مقارنة مع 17,8% معدل النمو السنوي المركب العالمي الإجمالي).