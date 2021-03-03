شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس مصمم على زيارة العراق رغم الهجوم الصاروخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان - أ ف ب

صرح البابا فرنسيس الأربعاء بأنه ما يزال مصمماً على القيام بزيارته التاريخية للعراق بعد يومين إثر هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وقال البابا (84 عاماً) في عظته الأسبوعية: "بعد غد إن شاء الله سأذهب إلى العراق في زيارة حج لثلاثة أيام"، مؤكداً: "أردت لوقت طويل مقابلة هذا الشعب الذي عانى كثيراً". ويواجه العراقيون خلال استعداداتهم لاستقبال البابا فرنسيس في بلادهم في نهاية الأسبوع تحديات كبرى من موجة ثانية من وباء «كوفيد- 19» إلى نقص في الخدمات، وأيضاً وقوع هجمات صاروخية واحتجاجات دامية. وقال أحد المسؤولين المكلفين من قبل رئاسة الجمهورية العراقية بتنظيم مراسم الزيارة في وقت سابق: «نحن سعداء بقدوم البابا فرنسيس، لكنه سيصل في وقت معقد إلى حد ما»، وبدأت هذه «الفترة المعقدة نوعاً ما» مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع، حيث بلغت أكثر من أربعة الآف حالة يومياً بينهم سفير الفاتيكان في العراق المونسينور ميتيا ليسكوفار بعدما كانت بضع مئات.