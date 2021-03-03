شكرا لقرائتكم خبر عن «تحرير الجينات» يخفض «الكوليسترول» الضار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشفت دراسة، أجراها علماء من جامعة «تافتس» الأمريكية، عن أن «تحرير الجينات» عبر تقنية «كريسبر» خفض نسبة «الكوليسترول الضار» في الفئران، من خلال مساعدة الجسم على تكسير الدهون قبل أن تتراكم في مجرى الدم. وهو مايفتح باباً جديداً لعلاج ارتفاع الكوليسترول المرتبط بعدد من المضاعفات الصحية الخطيرة. ولجأ العلماء إلى تحرير الجين «Angptl3» الموجود في البشر، وينتج بروتينات تمنع تكسير بعض الدهون في مجرى الدم، عبر نظام توصيل «الجسيمات النانوية الدهنية» المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مع عقار خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، ما أسهم في خفض الكوليسترول بنسبة 57% وكشفت الاختبارات الإضافية أنه آمن وفعال على الحيوانات وستكون نتائجه مبشرة على البشر. وقال د. كياوبينج شو من الطب الحيوي في جامعة «تافتس»: التقنية الجديدة تقضي على جين Angptl3 في المرضى، وسيكون الحل آمن وطويل الأمد لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وعلينا فقط التأكد من أننا نقدم حزمة تعديل الجينات على وجه التحديد إلى الكبد حتى لا نتسبب في آثار جانبية غير مرغوب فيها. وخفضت التقنية الجديدة الدهون الثلاثية في دم الحيوانات بنسبة 29.4 %. وأكد العلماء عدم حدوث طفرات سلبية تؤثر في الكبد.