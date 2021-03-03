جامعة الشارقة تكرم طلبتها الحاصلين على رخصة المرشد السياحي

الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية وحضور الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، احتفالية افتراضية لتكريم الطلاب والطالبات الذين حصلوا على رخصة المرشد السياحي، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة. حضر الاحتفال الدكتور عدنان سرحان، مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، وخالد المدفع، رئيس الهيئة، والدكتور حسين العثمان، عميد الكلية، والدكتور مسعود إدريس، رئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، ونواب مساعد مدير الجامعة بفروع الذيد وكلباء وخورفكان، وأعضاء الهيئة التدريسية في برنامج الإرشاد السياحي. وأدار الاحتفالية الدكتور عبدالله المغني، منسق كلية الآداب. بدأ الاحتفال بكلمة الدكتور النعيمي، هنأ فيها هذه الكوكبة من الطلاب، على إنجازهم وحصولهم على الرخصة، بعد اجتيازهم للاختبارات والإجراءات الخاصة بالرخصة التي وفرتها لهم الهيئة. مؤكداً حرص الجامعة، التي يرأسها ويوجهها ويرسم آفاق تقدمها ومكونات خريجيها، رائد العلم والعلماء صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توفير سبل التطوير المهني المرتبط بمهنة الإرشاد السياحي المؤهلة للالتحاق بسوق العمل، وتمثيل الجامعة بالصورة المشرفة. وقال: إن حصولكم على الرخصة يشكل المتطلبات المبكرة الأولى للدخول إلى أسواق العمل، وإني فخور بنجاحكم وإنجازكم. فيما أثنى جاسم المدفع، على جهود الجامعة في تمكين طلبتها ورفع جاهزيتهم للعمل في قطاع السياحة، مؤكداً أن حصول هذا العدد من الطلبة والطالبات على الرخصة، دليل على اهتمام الجامعة وحرصها على بناء قدرات طلبتها وتعزيز مهاراتهم للحياة العملية. مضيفاً أن القطاع السياحي في الشارقة يشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والأنشطة. وأشاد الدكتور عدنان سرحان، بهذا الإنجاز، حيث إن حصول هذه الكوكبة من الطلبة والطالبات على الرخصة سيسهم في احتياجات سوق العمل من مهنة المرشد السياحي في الدولة، وهو ما تسعى إليه الجامعة طبقاً لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تأهيل خريجيها للانضمام مباشرة إلى سوق العمل. مطالباً الطلبة بأن يعملوا على عكس الصورة الإيجابية عن الوطن للسائحين. فيما تقدم الدكتور حسين العثمان، بالشكر إلى إدارة الجامعة على دعمها المتواصل لطلبة الكلية. مؤكداً أن البرنامج، سيستمر في تمكين طلبته من التقدم للحصول على رخصة المرشد السياحي. والقت كلمة الفائزين الطالبة ريم عبد الله، حيث شكرت الجامعة والهيئة على جهودهما التي قالت إنها توجت بحصول هذه الكوكبة من الطلاب والطالبات على الرخصة. مؤكدة رغبتهم للعمل في مهنة الإرشاد السياحي، لشرح معالم الوطن للسياح والزوار. وانتهت الاحتفالية بتكريم الفائزين وتسليمهم الشهادات، وتكريم المشرفين.

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