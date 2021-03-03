شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل جمهورية رومانيا تتطلع على ممارسات «إسعاف دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل خليفة الدراي، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف»، يوم الإثنين، نيكوليتا تيودور، القنصل العامة لجمهورية رومانيا في دبي، التي زارت المؤسسة، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات المطبقة في خدمات الإسعاف، وبحث التعاون بين المؤسسة وممثلي القنصلية، في الرعاية الصحية ما قبل المستشفى والمعايير المتبعة، وأنواع الآليات التخصصية والمعدات والأجهزة الإسعافية المتطورة، والأنظمة الذكية الداعمة للعمل الإسعافي. واستعرضت المؤسسة استراتيجيتها وخدمات المختلفة والمتفردة، بما في ذلك التطبيقات الذكية التي أطلقتها. كما عرضت فيديو عن خدماتها وإنجازاتها ومبادراتها خلال الأعوام الماضية، وجهودها للتصدي لانتشار جائحة «كورونا». كما اصطحب الدراي، القنصل تيودور، بجولة تعريفية في مرافق المؤسسة، شملت إدارة عمليات الإسعاف وإدارة التدريب والتعليم المستمر، وورشة إدارة وصيانة المركبات. وشهدت عرضاً لمركبات الإسعاف المتنوعة التي تنفرد بها المؤسسة عالمياً مثل «وحدات الدعم الميداني، وأطول إسعاف في العالم، والأمراض المعدية، والفحص المتنقل، وأصحاب الهمم والنقل الخاص». وثمنت تيودور جهود المؤسسة، مؤكدة أهمية التعاون، وتوطيد العلاقات في العمل الإسعافي.